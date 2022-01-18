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Среда обитания

К голливудским звездам подселили льва ради спасения планеты

Daily Express: горный лев поселился в голливудском парке в Лос-Анджелесе

Фото: Reuters

В одном из крупнейших городских парков США в Лос-Анджелесе поселился горный лев. Дикое животное обитает в Голливуде, неподалеку от киностудий Universal и Warner Brothers, сообщает Daily Express.

Лев с кодовым именем P-22 проживает по соседству с голливудскими звездами последние десять лет. Этот вид животных представляет смертельную опасность для людей, однако ученые контролируют ситуацию с помощью отслеживающего действия хищника устройства.

Местные жители не против необычной компании — таким образом они спасают планету. Позволив льву питаться другими обитателями парка, американцы стали участниками движения Rewilding. Его идея в том, чтобы реже вмешиваться в естественный ход вещей в природе ради восстановления ее ресурсов.

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P-22 стал звездой — у льва есть фан-страница в Facebook и собственная линия одежды. «В другом штате его бы вернули в дикую природу или сразу убили», — отметила глава некоммерческой кампании по спасению горных львов Национальной федерации охраны дикой природы Бет Прэтт. Ранее она сделала тату с P-22 на руке.

Поклонники одинокого хищника решили помочь ему с личной жизнью. В феврале начнется строительство эстакады над автострадой округа Вентура, которая поможет P-22 воссоединиться с обитающими в горах Санта-Моники сородичами. Стоимость такой постройки составит 64 миллиона фунтов (около 669,4 миллиона рублей).

В 2021 году США объявили 23 вида животных вымершими из-за антропогенного изменения климата и разрушения естественной среды обитания. Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных заявила, что исчерпала все возможности для спасения этих видов, и надежды на их выживание больше нет.

Нина Ташевская
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