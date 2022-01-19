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Объяснено возникновение цунами при извержении вулкана в Королевстве Тонга

Цунами при взрыве вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай вызвано оползнем или ударными волнами

Фото: Maxar Technologies / Reuters

Ученые объяснили, что цунами, которое возникло при извержении вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Королевстве Тонга, было вызвано сдвигами подводных пород или ударными волнами в воде. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

По мнению специалистов, вероятно, что более раннее извержение 14 января привело к попаданию воды внутрь чрезвычайно горячего жерла. При извержении вулкана магма, поднимающаяся на поверхность земной коры, вызывает выброс вулканических газов, которые затем выталкиваются из-под земли. Если газы достигают воды, она расширяется в водяной пар, создавая еще большее давление.

Сила взрыва свидетельствует о том, что по жерлу поднялось большое количество раскаленного газа. В результате при контакте с водой могли возникнуть распространяющиеся по воде ударные волны, которые привели к возникновению цунами. Однако основная версия заключается в том, что эксплозивное извержение вызвало оползень, затронувший подводную часть вулкана. Согласно еще одной версии, большую роль в катастрофе сыграло то, что верхняя часть вулкана находилась на поверхности океана, что также могло способствовать цунами.

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Александр Еникеев
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