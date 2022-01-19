Россиянин зарезал оппонента по судебному спору после заседания

В Уфе завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 33-летнего оппонента по судебному спору. Об этом в среду, 19 января, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

По данным следствия, преступление было совершено 17 марта 2021 года на улице Пушкина недалеко от Арбитражного суда. Между двумя мужчинами произошел конфликт из-за судебного разбирательства. После очередного заседания оппоненты сели в машину потерпевшего, чтобы поговорить. Внезапно обвиняемый достал нож и несколько раз ударил знакомого в грудь и живот.

После этого пострадавший выскочил из машины и попытался убежать, однако нападавший догнал его и еще несколько раз ударил ножом, а затем сбежал. От полученных травм мужчина скончался на месте. Позже обвиняемый попытался совершить суицид, однако врачи помешали ему завершить задуманное.

Во время проведения психолого-психиатрической экспертизы у мужчины обнаружили психическое расстройство, которое не дает ему возможность осознавать опасность своих действий. Его было решено отправить на принудительное лечение. Сейчас дело направлено в суд.

28 мая 2021 года сообщалось, что в Вологде 50-летний мужчина зарезал своего 52-летнего приятеля после того, как тот попросил переписать на него квартиру.