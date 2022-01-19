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Российская нефть рекордно подорожала

Российский сорт нефти Urals стал дороже 88 долларов за баррель впервые с октября 2014 года

Фото: Shutterstock

Стоимость российского сорта нефти Urals поднялась выше 88 долларов за баррель, что стало рекордом с октября 2014 года. Об этом со ссылкой на данные международного ценового агентства Argus сообщает ТАСС.

На северо-западе Европы цена на Urals на закрытии торгов 18 января составляла 87,52 доллара за баррель, а в средиземноморском регионе сорт подорожал до 88,92 доллара. При этом в Средиземноморье Urals второй день подряд стоит дороже Brent, премия составляет 0,65 доллара за баррель. Обычно ситуация выглядит противоположным образом — российский сорт торгуется с дисконтом к эталонному североморскому.

Базовая цена на сорт Urals в российском бюджете заложена на уровне 44,2 доллара за баррель. В зависимости от нее Минфин покупает или продает валюту.

Brent от TradingView

По состоянию на середину дня 19 января сорт Brent торгуется на уровне 88,5 доллара за баррель, сорт WTI — 86 доллара. Экономист, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин предположил, что уже в первом квартале 2022 года цена барреля Brent превысит 100 долларов.

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Платон Щукин
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