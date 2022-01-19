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Российский школьник умер во время урока физкультуры

URA.RU: в Копейске девятиклассник умер во время урока физкультуры

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В Копейске Челябинской области в школе №7 девятиклассник умер во время урока физкультуры. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в городской мэрии.

Собеседник агентства пояснил, что российскому подростку внезапно стало плохо. Медики и учителя на месте провели первые реанимационные действия, однако спасти мальчика не удалось.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции и ФСБ, добавил представитель мэрии. Истинные причины смерти школьника выясняются. Власти держат ситуацию на контроле.

Ранее ученик четвертого класса умер на школьной площадке в Королеве. Отмечается, что во время дополнительного занятия по футболу 11-летнему школьнику стало плохо, он упал и потерял сознание. По предварительным данным, мальчик не имел противопоказаний к занятиям спортом.

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Анна Щербакова
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