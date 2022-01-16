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Российский школьник умер на занятии по футболу

СК Подмосковья: 11-летний мальчик умер на занятии на школьной площадке в Королеве

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Ученик четвертого класса умер на школьной площадке в Королеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК России по Подмосковью.

По информации следствия, в пятницу, 14 января, во время дополнительного занятия по футболу 11-летнему школьнику стало плохо, он упал и потерял сознание. «Приехавшие сотрудники скорой помощи проводили реанимационные мероприятия, однако по их результатам констатировали смерть ребенка», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, мальчик противопоказаний к занятию спортом не имел. Начата доследственная проверка, а также назначена экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти ребенка. Следователи изъяли медицинскую карту мальчика и документацию о деятельности секции.

Ранее в школе Красноярска 15-летний ученик потерял сознание во время урока географии, после чего умер в больнице. По информации источника, у восьмиклассника не было хронических заболеваний. Он из семьи, которая не считалась проблемной. Следственный комитет по региону занялся выяснением обстоятельств произошедшего.

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Марина Совина
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