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Эпидемиолог рассказал о плюсах и минусах вакцинного туризма

Эпидемиолог Власов рассказал, кому стоит ехать в Турцию ради иностранной прививки

Фото: Sertac Kayar / Reuters

Эпидемиолог, профессор Высшей школы экономики Василий Власов перечислил плюсы и минусы вакцинного туризма и рассказал, кому стоит ехать в Турцию ради иностранной прививки. Об этом сообщает портал Е1.

«В целом поехать за иностранной вакциной — это один из вариантов рационального поведения. Для тех, кто может себе это позволить. Или по какой-то причине не хочет или не может сделать инъекцию нашего "Спутника"», — заявил эксперт.

По его словам, если человек уже привит «Спутником» и ревакцинировался «Спутником Лайт», поехать за границу и вакцинироваться Pfizer — «вполне разумная мысль». «Введение еще один раз препарата, который содержит вектор, ранее уже вводившийся, вероятно, достаточно бессмысленная вещь. Пользы не будет, а побочные эффекты — как обычно или даже больше», — пояснил Власов.

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Что касается минусов вакцинного туризма, профессор отметил необходимость находиться в стране, где проводиться вакцинация, более двух недель. «Препарат от Pfizer, как и наш "Спутник V", двухкомпонентный. Его нужно вводить два раза. То есть в Турции таким туристам придется находиться две недели. Либо два раза въезжать», — объяснил эпидемиолог.

Ранее 19 января россиянам раскрыли детали и стоимость первых вакцинных туров в Турцию. Так, минимальная стоимость трехдневной путевки, в которую входит: перелеты из Москвы в Стамбул и обратно, проживание в трехзвездочном отеле в центре города с включенным завтраком, трансферы, услуги русскоговорящего гида и сопровождение туриста на медицинской процедуре, — 46,4 тысячи рублей.

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Валентина Процкова
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