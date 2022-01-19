Раскрыта причина пожара в квартире Веры Воронковой

Новогодняя елка, ставшая причиной пожара в квартире актрисы Веры Воронковой, загорелась из-за кошки. Об этом сообщает телеканал «360» в среду, 19 января.

Кошка уронила елку со свечками, в результате чего произошло возгорание. Как рассказала соседка артистки, Воронкова пыталась поймать кошку, чтобы ее спасти, и повредила руки. Отмечается, что когда на место происшествия прибыли пожарные, возгорание уже было устранено.

Дочь актрисы не получила видимых повреждений. «Дочка была в квартире, но в другой комнате, она абсолютно не пострадала», — сказала соседка.

Ранее Воронкова подтвердила, что возгорание началось из-за новогодней елки, после чего пламя перекинулось на натяжной потолок.