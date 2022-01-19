Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Раскрыта причина пожара в квартире Веры Воронковой

Причиной пожара в квартире Веры Воронковой стала кошка, уронившая елку со свечками

Фото: Александр Белов / РИА Новости

Новогодняя елка, ставшая причиной пожара в квартире актрисы Веры Воронковой, загорелась из-за кошки. Об этом сообщает телеканал «360» в среду, 19 января.

Кошка уронила елку со свечками, в результате чего произошло возгорание. Как рассказала соседка артистки, Воронкова пыталась поймать кошку, чтобы ее спасти, и повредила руки. Отмечается, что когда на место происшествия прибыли пожарные, возгорание уже было устранено.

Дочь актрисы не получила видимых повреждений. «Дочка была в квартире, но в другой комнате, она абсолютно не пострадала», — сказала соседка.

Ранее Воронкова подтвердила, что возгорание началось из-за новогодней елки, после чего пламя перекинулось на натяжной потолок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Российская нефть рекордно подорожала
Ситуация с закредитованностью россиян стала критичной
Пытавшегося изнасиловать двух россиянок мужчину задержала полиция
Макрон запланировал реформу Шенгенской зоны
Елена Проклова после инсульта поделилась своими планами на жизнь
Россиян предупредили о росте числа хакерских атак с помощью WhatsApp
В Минобороны заявили о возвращении всех миротворцев ОДКБ из Казахстана
Киев обсудил с ЕС сдерживание России
Стало известно о назначении нового главы службы собственной безопасности ФСИН
Раскрыта причина пожара в квартире Веры Воронковой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter