Госпитализированная Вера Воронкова рассказала о пожаре в своей квартире

Госпитализированная актриса театра и кино Вера Воронкова рассказала подробности о пожаре в своей квартире. Ее слова приводит Telegram-канал «МК: Срочные новости».

Воронкова подтвердила, что возгорание началось из-за новогодней елки. «Я пыталась ее потушить сама, но огонь быстро перешел на натяжной потолок, поскольку елка у нас высокая. С него начало капать. Собственно, все, что я успела, — перекрыть газ и разбудить дочь», — отметила заслуженная артистка России.

В настоящий момент квартира Воронковой опечатана, а сама женщина находится в одной из столичных клиник с ожогами рук и головы. У 14-летней дочери актрисы диагностировано отравление продуктами горения.

Ранее стало известно, что Воронкова попала в реанимацию. У 56-летней артистки был выявлен тяжелый ожог верхних дыхательных путей и термоингаляционное поражение.