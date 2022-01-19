Актриса сериала «Марш Турецкого» Вера Воронкова попала в реанимацию в Москве

Российскую актрису театра и кино Веру Воронкову госпитализировали в Москве. Об этом сообщают «Известия» в среду, 19 января.

Известно, что женщина попала в реанимационное отделение одной из столичных больниц. У 56-летней артистки был выявлен тяжелый ожог верхних дыхательных путей и термоингаляционное поражение. Предварительно, Воронкова получила травмы из-за пожара в своей московской квартире, где загорелась новогодняя елка.

Вера Воронкова родилась 21 марта 1965 года в городе Одинцово. В 1990 году окончила Школу-студию МХАТ, после чего была принята в труппу Художественного театра. Воронкова известна широкому зрителю по таким сериалам, как «Марш Турецкого», «Каменская-4», «Предчувствие», «Журов». В 2017 году ей было присвоено почетное звание «Заслуженная артистка Российской Федерации».

Ранее сообщалось о госпитализации актера Федора Дунаевского, известного по главной роли в фильме «Курьер». 52-летний артист упал и ударился головой при выходе из такси. В результате Дунаевский получил ссадины и закрытую черепно-мозговую травму.