В России зафиксировали рост количества связанных со взяточничеством преступлений

Число преступлений, связанных со взятками, в 2021 году в России выросло почти на 30 процентов. Об этом росте сообщает ТАСС со ссылкой на статистику МВД за январь-декабрь прошлого года.

По данным ведомства, за год было зарегистрировано больше 18,5 тысяч преступлений, связанных со взятками — это количество на 27,8 процентов больше, чем в предыдущем 2020 году. Более пяти тысяч из них — получение взятки, более четырех с половиной — дача, а более двух тысяч — посредничество. Около семи тысяч преступлений приходится на мелкое взяточничество. Всего в 2021 году в стране зафиксировали более 35 тысяч преступлений коррупционной направленности — на 14 процентов больше, чем за год до этого.

Ранее сообщалось, что ФСБ Красноярского края выявила крупную взятку в ведущем российском предприятии по созданию космических аппаратов связи — сотрудница «Информационные спутниковые системы (ИСС) имени Решетнева» получила 18 миллионов рублей в качестве «отката» за заключение контрактов. По данным ведомства, это была 55-летняя начальница бюро комплектующих товаров ИСС, ей помогал супруг. Как должностное лицо, она в числе прочих обязанностей отвечала и за поставки оборудования.