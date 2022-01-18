ФСБ выявила взятку в 18 миллионов рублей в компании-разработчике спутников

ФСБ Красноярского края выявила крупную взятку в ведущем российском предприятии по созданию космических аппаратов связи — сотрудник «Информационные спутниковые системы (ИСС) имени Решетнева» получил 18 миллионов рублей в качестве «отката» за заключение контрактов. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 18 января, сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) по региону Юлия Арбузова.

По данным ведомства, на взятке попалась 55-летняя начальница бюро комплектующих товаров ИСС и ее супруг, который помогал женщине. Как должностное лицо, она в числе прочих обязанностей отвечала и за поставки оборудования. От одного из поставщиков россиянка получала поэтапно деньги за заключенные контракты в размере 7,5% от суммы контракта.