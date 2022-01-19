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Семью Зеленского уличили в отдыхе на Сейшелах

Украинские журналисты уличили семью президента Зеленского в отдыхе на островах
Владимир и Елена Зеленские

Владимир и Елена Зеленские. Фото: @olenazelenska_official

Украинские журналисты уличили семью президента Владимира Зеленского в отдыхе на Сейшельских островах в начале января. Власти попытались скрыть факт поездки, передает «24 канал».

Сообщается, что вечером 5 января жена Зеленского, дети, родители и друзья вылетели бизнес-классом турецких авиалиний в Стамбул, а оттуда — на Сейшелы. Их сопровождали сотрудники государственной охраны.

На следующий день дочь кумы Зеленских опубликовала в соцсетях фото и видео из пятизвездочного отеля Hilton. Стоимость номера в праздничные дни там составляет около тысячи долларов в сутки. Известно, что Зеленский в эти дни был в Карпатах.

16 января семья президента вернулась в Киев. Как говорится в материале, по прилете они прошли через зал официальных делегаций. Использование этого терминала стоит 3,5 тысячи гривен за человека. Для семьи Зеленского заявку делало Государственное управление делами, значит, услуга могла быть оплачена за счет бюджета.

В сентябре 2021 года сообщалось, что Зеленский решил избавиться от виллы на роскошном курорте Форте-деи-Марми в итальянской Тоскане.

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Алевтина Запольская
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