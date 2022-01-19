На границе с Китаем образовалась очередь из более чем двух тысяч автомобилей

На российско-китайской границе свыше двух тысяч грузовиков ожидают очереди на въезд в КНР через автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Маньчжурия — Забайкальск». Об этом пишут «Известия».

По данным издания, фактически около погранперехода находятся от 600 до 800 российских машин, в то время как больше 2,6 тысяч автомобилей стоят в электронной очереди. Как рассказал глава отдела международных перевозок «Прайма» Максим Цымбаляк, некоторые грузовики месяцами не могут пересечь границу.

В Минтрансе России уточнили, что участники рынка связывают пробку с новыми правилами работы, установленными на границе китайскими властями из-за COVID-19. При этом введенные ограничения касаются не только количества пропускаемых транспортных средств, но и самой схемы пропуска транспорта. В ведомстве отметили, что пропускная способность МАПП «Маньчжурия — Забайкальск» составляет 280 транспортных средств в сутки в обе стороны, но в настоящее время фактическую перевозку грузов может выполнять лишь четверть автомобилей.

Осенью 2021 года сообщалось, что из-за простоев на китайско-российской границе российские перевозчики вынуждены ежедневно терять в среднем 40 миллионов рублей только на погранпереходе «Забайкальск — Маньчжурия».