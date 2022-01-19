Иммунолог назвал реальное число переболевших COVID-19 россиян

В России реальное число тех, кто был инфицирован COVID-19, как минимум в шесть раз превышает статистические данные из-за неофициально переболевших. Об этом заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, его цитирует ТАСС.

По данным оперштаба на 18 января, общее число заболевших в России за все время пандемии составляет 10 865 512. Согласно названным данным Жемчугова, реальное число превышает 60 миллионов человек.

«Из официальных источников звучит, что коллективный иммунитет — только вакцинированные. Между тем надо сюда включить переболевших, в том числе в неявной форме, не вошедших в отчетность», — считает специалист.

По его словам, такой подход к подсчету доли коллективного иммунитета в стране поможет объективно планировать противоэпидемические мероприятия и рационально распределять вакцины от COVID-19 в российские регионы.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в России ковид-сертификаты неофициально переболевшим начнут выдавать при сдаче теста на антитела. Те, кто не сдавал тест, когда болели, получат ковид-сертификат на полгода, те, кто сдавал — на год.