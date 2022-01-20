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Названы три условия для роста российской экономики

«Ведомости»: аналитики «ВТБ капитала» назвали 3 условия для роста экономики России выше 3%

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Для достижения роста российской экономики выше трех процентов необходимо, чтобы были соблюдены три условия. Их назвали аналитики «ВТБ капитала». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующий обзор.

Согласно расчетам экспертов, для достижения цели необходимо восстановление активности в сфере услуг до допандемийного уровня, увеличение государственных инвестиций в экономику и смягчение ограничений сделки ОПЕК+. При этом, считают авторы доклада, выполнение каждого пункта по отдельности возможно, однако их одновременная реализация маловероятна.

Как отмечается в обзоре, российская экономика восстанавливается неравномерно. Так, быстрее других отраслей происходит восстановление сфер финансов, торговли и строительства. Добыча полезных ископаемых, транспорт и отчасти производственный сектор отстают в основном из-за ограничений ОПЕК+. Сельское хозяйство пострадало от неблагоприятной погоды. Сфера услуг восстанавливается медленно из-за антиковидных мер.

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Аналитики также полагают, что в феврале Центробанк повысит прогноз инфляции. Успех по сдерживанию ее роста будет зависеть от цен на наиболее волатильные товары: мясо, легковые автомобили, фрукты и овощи. Поскольку последние данные по инфляции превзошли прогнозы регулятора, растет вероятность повышения ключевой ставки на 50 базисных пунктов в марте или апреле, прогнозируется в обзоре.

По последним данным Росстата, инфляция в России за период с 11 по 14 января 2022 года замедлилась до 0,1 процента. В годовом выражении инфляция составила 8,62 процента. В категории продовольственных товаров наиболее подорожали макаронные изделия — на 0,7 процента, мука — на 0,6 процента, а также консервированное детское питание из фруктов и ягод — на 0,5 процента.

Марина Совина
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