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Инфляция в России замедлилась до 0,1 процента

Росстат: инфляция в России за период с 11 по 14 января 2022 года составила 0,1 процента

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Росстат предоставил данные, согласно которым инфляция в России за период с 11 по 14 января 2022 года замедлилась до 0,1 процента. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте ведомства.

По информации статистической службы, в годовом выражении инфляция составила 8,62 процента. В категории продовольственных товаров наиболее подорожали макаронные изделия — на 0,7 процента, мука — на 0,6 процента, а также консервированное детское питание из фруктов и ягод — на 0,5 процента.

Цены на стерилизованное молоко и печенье поднялись на 0,4 процента, на говядину, сливочное масло, маргарин, сметану, вермишель, рис и водку — на 0,3 процента.

Из группы медикаментов подорожали: корвалол — на 0,3 процента, аллохол и валидол — на 0,2 процента, ренгалин — на 0,1 процента. Цены на эргоферон снизились на 0,5 процента, нимесулид — на 0,2 процента.

Стоимость бензина выросла на 0,1 процента, дизеля — на 0,2 процента.

Как показал недавний опрос Всемирного экономического форума (ВЭФ), провал в борьбе с ростом цен — один из главных рисков для России. По итогам 2021 года, как оценивали в Центральном банке России, инфляция должна была превысить 8 процентов. Президент России Владимир Путин заявлял, что рост цен носит мировой характер, а основные причины инфляции — мягкая бюджетная политика ряда стран.

Марина Совина
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