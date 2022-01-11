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Провал в борьбе с ростом цен назвали в числе главных рисков для России

Опрос ВЭФ: проблемы со стабилизацией цен — один из главных рисков для России

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Провал в борьбе с ростом цен — один из главных рисков для России, следует из ежегодного опроса мнений менеджеров (EOS, Executive Opinion Survey), проведенного Всемирным экономическим форумом (ВЭФ). Данные исследования ВЭФ приводит в отчете о глобальных рисках на 2022 год, опубликованном 11 января.

В опросе, проходившем с мая по сентябрь 2021 года, приняли участие представители 124 государств, более 12 тысяч респондентов ответили на вопрос о том, какие пять рисков они могут назвать критическими для своей страны в течение ближайших двух лет. Риски, которые необходимо было выбрать из предложенного списка, ранжировались по частоте ответов.

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Проблемы со стабилизацией цен в России оказались на втором месте. На первом месте фигурировал ответ «Межгосударственный конфликт», а в числе прочих рисков далее следовали инфекционные заболевания, кризис занятости и доходов, а также проблемы, связанные с поставками сырья.

По итогам 2021 года, как оценивали в Центральном банке России, инфляция должна была превысить 8 процентов. Президент России Владимир Путин заявлял, что рост цен носит мировой характер, а основные причины инфляции — мягкая бюджетная политика ряда стран. Он также указывал, что в 2022 году необходимо вернуть инфляцию к целевому уровню в 4 процента. Опрошенные «Лентой.ру» аналитики прогнозируют, что рост цен в этом году замедлится. Среднее значение оценок специалистов — пять процентов.

Платон Щукин
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