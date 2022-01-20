США ввели санкции против украинцев из-за «причиняющих вред действий России»

Минфин США ввел санкции против четырех граждан Украины, якобы связанных с Россией и участвовавших в организации неких «действий, причиняющих вред за рубежом». Об этом пишет Reuters.

Агентство со ссылкой на источник добавляет, что введенные меры — лишь часть санкций, которые западные страны могут ввести против России. Если она начнет военную экспансию на Украине, список антироссийских мер увеличится, пригрозили в администрации президента США Джо Байдена.

В санкционный список попали бывший замглавы Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Сивкович, депутаты Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Тарас Козак и Олег Волошин, а также экс-депутат Владимир Олейник. Официальный Вашингтон считает, что перечисленные люди работают на ФСБ.

В ответ на вопрос о том, допускают ли в США отключение России от платежной системы SWIFT, представитель Белого дома ответил: в Белом доме рассматривают каждую опцию, которая может стать ответом на действия Москвы. «Мы не ждем, пока можно будет противостоять России путем санкций, мы уже делаем это», — подчеркнул источник.