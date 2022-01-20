Российская нефть подорожала рекордно за семь лет

Российская нефть Urals 19 января впервые за семь лет превысила 90 долларов за баррель в Европе и стала стоить дороже нефти Brent. Об этом сообщили ТАСС в международном ценовом агентстве Argus.

В последний раз Urals стоила дороже 90 долларов за баррель в Европе 2 октября 2014 года.

Базовая цена на сорт Urals в российском бюджете заложена на уровне 44,2 доллара за баррель. В зависимости от нее Минфин покупает или продает валюту.

19 января сорт Brent торговался на уровне 88,5 доллара за баррель, сорт WTI — 86 доллара. Экономист, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин предположил, что уже в первом квартале 2022 года цена барреля Brent превысит 100 долларов. Он объяснил, что рост цены барреля нефти идет согласно сложившемуся еще в прошлом году тренду, так как пандемия отступает. «Пока спрос еще не 100 миллионов баррелей, как было до ковида, но уже близко. В этом году мы достигнем этой отметки», — предположил экономист.