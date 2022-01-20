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Российский фондовый рынок закрылся ростом

Индекс Мосбиржи на торгах 20 января вырос на 2,3 процента

Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

Российский фондовый рынок на торгах 20 января закрылся ростом основных индексов, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Мосбиржи прибавил 2,3 процента (3 516,02 пункта), РТС — 2,54 процента (1450,59 пункта).

Индекс голубых фишек увеличился на 2,23 процента, растут бумаги Сбербанка, TCS Group, «Яндекса», «Алросы», «Полиметалла», падают «Татнефть» и «Газпром». Курс доллара и евро при этом растет — 76,34 рубля и 82,62 рубля соответственно.

Курс доллара от TradingView

Нефть марки Brent торгуется на уровне 88,74 доллара за баррель. При этом стоимость российского сорта Urals 19 января побила семилетний рекорд, превысив в Европе отметку в 90 долларов за баррель.

Биржевые индексы также росли на открытии торгов, несмотря на прозвучавшие накануне угрозы президента США Джо Байдена ввести «невиданные» санкции, если Россия вторгнется на Украину. Американский лидер пригрозил российским банкам, заявив, что они не смогут проводить операции с долларами. Как уточнила после пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, США сочтут вторжением любое передвижение российских войск через украинскую границу.

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Платон Щукин
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