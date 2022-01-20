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Российский рынок вырос после угроз Байдена

Российский фондовый рынок открылся ростом основных индексов на торгах 20 января

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

На торгах в четверг, 20 января, российский фондовый рынок открылся ростом основных индексов, свидетельствуют данные Мосбиржи. Это произошло, несмотря на угрозы президента США Джо Байдена ввести невиданные санкции, если Россия вторгнется на Украину.

Индекс Мосбиржи прибавил 2,45 процента, РТС вырос на 2,93 процента. Кроме того, рекордно подорожала российская нефть Urals, она стоит больше 90 долларов за баррель — впервые с октября 2014 года, эталонная Brent — 88,18 доллара. Доллар торгуется по 76,14 рубля, евро — 86,39 рубля.

Курс доллара от TradingView

Ранее президент США Джо Байден пообещал России невиданные санкции в случае ее вторжения на Украину. Кроме того, он назвал возможное вторжение России на Украину катастрофой для Москвы. Американский лидер пригрозил российским банкам, заявив, что они не смогут проводить операции с долларами. Как уточнила после пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, США сочтут вторжением любое передвижение российских войск через украинскую границу.

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Платон Щукин
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