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Бывший министр Абызов предстанет перед судом

СКР завершил расследование дела экс-министра по вопросам Открытого правительства Абызова

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование дела в отношении экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и его 11 соучастников. Об этом в четверг, 20 января, сообщает ТАСС.

Следователи установили, что Абызов и его соучастники похитили четыре миллиарда рублей из компаний «СИБЭКО» и «РЭС». Бывший министр также обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на 32 миллиарда рублей и получении коммерческого подкупа в размере 78 миллионов рублей за содействие в незаконной предпринимательской деятельности. 20 октября 2020 года у Абызова изъяли 32 миллиарда рублей.

Абызов занимал пост министра по вопросам Открытого правительства с 2012 по 2018 год. Он был задержан 26 марта 2019 года, тогда же Басманный суд Москвы санкционировал его арест.

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Елизавета Новикова
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