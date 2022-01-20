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Акиньшина и Козловский появились вместе на мероприятии после слухов о романе

Оксана Акиньшина и Данила Козловский вместе посетили премьеру сериала «Карамора»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российские актеры Оксана Акиньшина и Данила Козловский появились вместе на мероприятии после слухов об их романе. Об этом сообщает Starhit.

Артисты вместе посетили премьеру сериала «Карамора», режиссером которого выступил Козловский. Отмечается, что они отказались вместе позировать на красной дорожке, однако сидели рядом другом с другом в зале. Пока актер общался с журналистами и другими гостями, Оксана Акиньшина ждала его поблизости.

Еще в 2021 году ряд СМИ рассказал о романе Козловского и Акиньшиной. Утверждалось, что отношения звезд завязались во время съемок фильма «Чернобыль», а из-за новой возлюбленной Козловский расстался с актрисой и режиссером Ольгой Зуевой, которая в настоящее время вместе с их ребенком живет в США.

Позднее также было опубликовано видео совместного отдыха артистов. Знаменитостей запечатлели в одном из отелей Бодрума. В ролике можно увидеть, как они лежат на шезлонгах у моря и разговаривают. Сами Акиньшина и Козловский пока никак не комментировали свои отношения.

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Евгений Шульгин
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