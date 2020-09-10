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Опубликовано видео совместного отдыха Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной

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Опубликовано видео совместного отдыха актера Данилы Козловского и его коллеги Оксаны Акиньшиной. Об этом сообщает StarHit.

Знаменитостей запечатлели в одном из отелей Бодрума. В ролике можно увидеть, как артисты лежат на шезлонгах у моря и разговаривают.

Незадолго до появления видео ряд СМИ рассказал о романе 35-летнего Козловского и 33-летней Акиньшиной. Утверждалось, что отношения звезд завязались еще полгода назад во время съемок фильма «Чернобыль». Из-за новой возлюбленной Козловский расстался с актрисой и режиссером Ольгой Зуевой, которая в настоящее время вместе с их ребенком живет в США.

Данила Козловский сыграл главную роль в российском фильме «Викинг», снялся в таких картинах, как «Легенда №17», «Хардкор», «Экипаж», «Матильда» и «Академия вампиров». Оксана Акиньшина известна по таким фильмам, как «Лиля навсегда», «Сестры», «Игры мотыльков», «Превосходство Борна» и «Стиляги».

Уже в эту пятницу стартует 31-й «Кинотавр», открытый российский кинофестиваль в Сочи, партнером которого выступил мультимедийный сервис Okko. Но пока «Кинотавр» не начался, вспоминаем важные картины прошедших фестивалей, режиссеров, которые получили там звание лучших, и яркие дебюты.

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