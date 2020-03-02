Данила Козловский стал отцом

Российский актер и режиссер Данила Козловский впервые стал отцом. Его возлюбленная, актриса и режиссер Ольга Зуева опубликовала в Instagram фотографию, на которой держит их ребенка.

Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня. ❤️ My love, my truth, my pride, my most important life lesson, my opportunity to grow and evolve every day...together. Thank you for choosing me. Фото опубликовано @_olyazueva

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«Моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня», — подписала снимок артистка.

Пара официально не объявляла о рождении ребенка, а также не раскрывала его пол и имя. Сообщалось, что Зуева решила рожать в США, и ранее в феврале Козловский улетел в Штаты, чтобы присутствовать на родах.

Козловский сыграл главную роль в российском фильме «Викинг», снялся в таких картинах, как «Легенда №17», «Хардкор», «Экипаж», «Матильда» и «Академия вампиров». Зуева сыграла в фильмах «На районе» и «Тренер», а также появилась в сериале «Оранжевый — хит сезона».

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