Защита бывшего замминистра обороны Тимура Иванова обжаловала приговор

Адвокаты экс-замминистра Минобороны Тимура Иванова обжаловали приговор

Защита бывшего заместителя Минобороны Тимура Иванова, приговоренного к 13 годам колонии, обжаловала приговор в апелляционной инстанции. Об этом со ссылкой на защитника осужденного Дениса Балуева сообщает ТАСС.

По словам Баулева, защита будет настаивать на полном оправдании Иванова. В апелляции адвокаты потребовали отменить решение суда по делу о растрате и выводе 3,9 миллиардов рублей.

10 июля арбитражный суд Москвы принял к производству гражданский иск ПСБ, который потребовал открыть процедуру банкротства бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова.

Иванова взяли под стражу прошлой весной по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сумму которой оценили в 1,185 миллиарда рублей. Его обвинили в причастности к хищению у банка «Интеркоммерц» в 2016 году и растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы.