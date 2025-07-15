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08:07, 15 июля 2025Силовые структуры

Защита бывшего замминистра обороны Тимура Иванова обжаловала приговор

Адвокаты экс-замминистра Минобороны Тимура Иванова обжаловали приговор
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Защита бывшего заместителя Минобороны Тимура Иванова, приговоренного к 13 годам колонии, обжаловала приговор в апелляционной инстанции. Об этом со ссылкой на защитника осужденного Дениса Балуева сообщает ТАСС.

По словам Баулева, защита будет настаивать на полном оправдании Иванова. В апелляции адвокаты потребовали отменить решение суда по делу о растрате и выводе 3,9 миллиардов рублей.

10 июля арбитражный суд Москвы принял к производству гражданский иск ПСБ, который потребовал открыть процедуру банкротства бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова.

Иванова взяли под стражу прошлой весной по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сумму которой оценили в 1,185 миллиарда рублей. Его обвинили в причастности к хищению у банка «Интеркоммерц» в 2016 году и растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы.

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