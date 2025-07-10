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06:35, 10 июля 2025Силовые структуры

Экс-замминистра обороны Иванова призвали признать банкротом

ТАСС: банк ПСБ потребовал признать банкротом экс-замминистра обороны Иванова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Арбитражный суд Москвы принял к производству гражданский иск ПСБ, который потребовал открыть процедуру банкротства бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

В бумагах отмечается, что суд решил принять заявление ПАО «Банк ПСБ» о признании Иванова банкротом, а также возбудить производство по делу. «Назначить к рассмотрению в судебном заседании обоснованность заявления о признании должника банкротом на 21 августа 2025 года», — сообщается в документе.

В июне в суд поступил иск о банкротстве Иванова. Предполагается, что иск банка ПСБ вероятнее всего связан с тем, что бывший чиновник не может обслуживать взятый для покупки дома кредит, поскольку «больше года находится под стражей, а все его имущество арестовано».

Иванова взяли под стражу прошлой весной по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сумму которой оценили в 1,185 миллиарда рублей. Его обвинили в причастности к хищению у банка «Интеркоммерц» в 2016 году и растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы. Общую сумму ущерба в марте оценивали более чем в 4,1 миллиарда рублей.

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