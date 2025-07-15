«Известия»: В России планируют сократить отключения мобильного интернета

В России задумались о сокращении отключений мобильного интернета, этот вопрос уже обсуждают Минцифры и представители бизнеса. Об этом сообщили «Известия».

Отмечается, что отключение интернета является одним из способов борьбы с беспилотниками. Соответствующие ограничения вводятся по распоряжению органов местной власти или МЧС. Представители бизнеса подчеркивают, что из-за участившихся атак дронов интернет стали отключать «слишком часто».

По информации издания, в данный момент решается вопрос о централизации решений по отключению интернета. В качестве одного из вариантом рассматривается вопрос создания единого органа, который будет отдавать соответствующие распоряжения. Директор Института исследований интернета Карен Казарян в беседе с «Известиями» подчеркнул, что одной из мер может стать не полное, а частичное ограничение доступа к Сети.

«Для борьбы с угрозами не обязательно использовать такие радикальные меры: например, на тех или иных территориях можно отключать доступ к трансграничному интернету, блокируя тем самым работу операторов беспилотников из-за рубежа. Или блокировать доступ к неожиданно появляющимся в сети оператора устройствам, быстро перемещающимся между базовыми станциями, — они легко определяются по уникальным идентификационным номерам (IMEI)», — подчеркнул Казарян.

В середине июня жители почти трети регионов России пожаловались на проблемы с доступом в интернет. Чаще всех о неполадках сообщали жители Москвы и Санкт-Петербурга. Временные отключения мобильного интернета в России начались перед Днем Победы. В ночь на 7 мая из-за угрозы атак беспилотников его ограничили более чем в 30 российских регионах.