Мощное землетрясение произошло в одной стране

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у Филиппинских островов в Тихом океане

У Филиппинских островов в Тихом океане произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали во вторник, 15 июля, в 10:38 по местному времени (5:38 мск). Их магнитуда достигала 5,5 — это сейсмологи называют сильным землетрясением.

Эпицентр события находился в девяти километрах к юго-востоку от города Лаоаг, где проживает более 100 тысяч человек. Очаг, по данным специалистов, залегал на глубине 49 километров. О пострадавших и разрушениях информация не поступала, угрозу цунами в стране не объявили.

Днем ранее мощное землетрясение произошло у берегов индонезийского архипелага Молуккские острова. Подземные толчки зафиксировали в понедельник, 14 июля, в 12:49 по местному времени (06:49 мск). Их магнитуда достигала 6,7.