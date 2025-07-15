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08:02, 15 июля 2025Экономика

Мощное землетрясение произошло в одной стране

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у Филиппинских островов в Тихом океане
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

У Филиппинских островов в Тихом океане произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали во вторник, 15 июля, в 10:38 по местному времени (5:38 мск). Их магнитуда достигала 5,5 — это сейсмологи называют сильным землетрясением.

Эпицентр события находился в девяти километрах к юго-востоку от города Лаоаг, где проживает более 100 тысяч человек. Очаг, по данным специалистов, залегал на глубине 49 километров. О пострадавших и разрушениях информация не поступала, угрозу цунами в стране не объявили.

Днем ранее мощное землетрясение произошло у берегов индонезийского архипелага Молуккские острова. Подземные толчки зафиксировали в понедельник, 14 июля, в 12:49 по местному времени (06:49 мск). Их магнитуда достигала 6,7.

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