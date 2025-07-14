Мощное землетрясение произошло в одной стране

USGS: Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Индонезии

У берегов индонезийского архипелага Молуккские острова произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксировали в понедельник, 14 июля, в 12:49 по местному времени (06:49 мск). Их магнитуда достигала 6,7 — это считают сильным землетрясением.

Эпицентр явления находился в 177 километрах к западу от города Туал в восточной провинции страны — там проживает почти 65 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров. Цунами в стране не ожидают, о пострадавших и разрушениях информация не поступала.

Ранее стало известно о мощном землетрясении у южных берегов Испании. Подземные толчки зафиксировали утром в понедельник, 14 июля, в 07:13 по местному времени (08:13 мск). Их магнитуда достигала 5,2.