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13:49, 14 июля 2025Экономика

Мощное землетрясение произошло в одной стране

USGS: Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Индонезии
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЗемлетрясение в США

Фото: Antara Foto / Raisan Al Farisi via REUTERS / Reuters

У берегов индонезийского архипелага Молуккские острова произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксировали в понедельник, 14 июля, в 12:49 по местному времени (06:49 мск). Их магнитуда достигала 6,7 — это считают сильным землетрясением.

Эпицентр явления находился в 177 километрах к западу от города Туал в восточной провинции страны — там проживает почти 65 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров. Цунами в стране не ожидают, о пострадавших и разрушениях информация не поступала.

Ранее стало известно о мощном землетрясении у южных берегов Испании. Подземные толчки зафиксировали утром в понедельник, 14 июля, в 07:13 по местному времени (08:13 мск). Их магнитуда достигала 5,2.

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