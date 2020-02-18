Данила Козловский улетел на роды в США

Российский актер и режиссер Данила Козловский улетел в США к возлюбленной, актрисе Ольге Зуевой, которая в скором времени должна родить ребенка. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщает Starhit со ссылкой на источники в окружении пары.

Отмечается, что роды ожидаются «со дня на день». «Оба находятся в счастливом ожидании и готовятся изо всех сил», — отметил собеседник портала.

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Пол ребенка 34-летнего Козловского и 32-летней Зуевой пока держится в секрете. Актриса решила рожать в США из-за того, что много лет жила в Штатах, получила там образование и снялась в нескольких фильмах, пишет издание.

13 февраля Козловский попросил не сравнивать его фильм «Чернобыль: Бездна» с вышедшим в мае 2019 года сериалом HBO о катастрофе на Чернобыльской АЭС. Он опубликовал в соцсетях пост с объяснениями, почему его работу нельзя обвинить в плагиате или назвать «ответом» западному проекту, показав также трейлер ленты.

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