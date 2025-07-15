Си Цзиньпин рассказал об отношениях России и Китая

Си Цзиньпин: РФ и Китай должны продолжать реализовывать договоренности

Россия и Китай должны и дальше стараться укреплять взаимную поддержку и сотрудничество на многосторонних площадках, таких как ШОС. Об этом рассказал председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, пишет РИА Новости.

Си Цзиньпин также назвал Лаврова старым другом китайского народа и приветствовал его визит в Китай для участия в СМИД ШОС.

«Министерства иностранных дел двух стран должны продолжать эффективно реализовывать важные договоренности, достигнутые мной и президентом Владимиром Путиным, укреплять взаимную поддержку и сотрудничество», — призвал политик.

По словам председателя КНР, также важно защищать безопасность и интересы развития двух стран.

Несколькими днями ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай готов вместе с Россией вывести Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) на новый уровень. Он также отметил, что Китай и Россия проводят совместные мероприятия, посвященные 80-летию Победы во Второй мировой войне.

13 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И в Пекине.