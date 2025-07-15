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07:58, 15 июля 2025Экономика

Россияне бросились закладывать имущество ради кредитов

Frank RG: Доля кредитов под залог имущества в РФ достигла рекордных 15,5 %
Вячеслав Агапов
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

В первой половине 2025-го доля выдачи нецелевых кредитов под залог имущества в России выросла на 10 процентов. О том, что россияне бросились закладывать имущество ради займов, со ссылкой на материалы нные Frank RG сообщает газета «Известия».

Доля выданных под залог имущества кредитов достигла рекордных с 2023 года 15,5 процента. Объем выданных займов составил 22,6 миллиарда рублей.

Как отмечает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков, популярность потребительских кредитов под залог имущества выросла в условиях охлаждения рынка розничного кредитования, включая рост ключевой ставки и введение макропруденциальных лимитов, так как они выгодны как для кредиторов, так и для самих заемщиков.

«В текущей ситуации для клиента этот кредит выгоден тем, что при появлении потребности кредитования он может получить заем под залог своей недвижимости и при этом, возможно, ставка будет ниже, чем при необеспеченном кредите», — пояснил председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов.

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По словам инвестиционного советника, президента Ассоциации инвестиционных советников Юлии Кузнецовой, с помощью такого механизма заемщик может получить крупную сумму и распорядиться ею свободно, потратив на ремонт, лечение или развитие бизнеса, и при этом он будет платить меньше.

Ранее Волков отмечал, что рекордный рост доли просрочек по потребительским кредитам и увеличение объемы проблемных ссуд в настоящее время не оказывают существенного влияния на финансовое положение российских кредитных организаций. Проценты по займам являются основной категорией доходов отечественных банков. На случай роста доли просрочек по кредитам у них достаточно резервов, чтобы избежать ухудшения своего финансового положения.

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