Данилу Козловского вызвали в суд из-за травмы зрительницы от его флейты

Актера и режиссера Данилу Козловского вызвали в суд из-за травмирования зрительницы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Артиста вызвали на заседание Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга в качестве третьего лица. Суд приступил к рассмотрению иска к Академическому малому драматическому театру — театру Европы (МДТ) о возмещении вреда здоровью, полученного одним из зрителей во время спектакля.

По информации, изложенной в иске, Козловский, исполнявший главную роль в спектакле «Гамлет», травмировал Елизавету Видус реквизитом. В зрительский зал отлетела часть металлической флейты длиной около 50 сантиметров.

Медики диагностировали Видус рану мягких тканей теменной области с подозрением на черепно-мозговую травму. Девушке провели лечение, которое обошлось в 12,2 тысячи рублей, и сделали операцию.

Видус отметила, что спектакль после инцидента не остановили. Никто, по словам пострадавшей, не обратил на окровавленного человека в зале внимания и не принес извинений — ни Козловский, ни другие сотрудники театра.

С театра в пользу Видус могут взыскать в счет возмещения вреда здоровью 12,2 тысячи рублей, а также стоимость билета на спектакль (восемь тысяч рублей), неустойку в том же размере, компенсацию морального вреда (1 миллион рублей), недополученную за период больничного заработную плату (38,3 тысячи рублей) и штраф за неисполнение требований потребителя в размере 50 процентов от суммы, присужденной судом.