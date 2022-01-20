Мусульмане обругали тренд на балаклавы

Приверженцы ислама негативно отнеслись к растущей популярности балаклавы, которую ранее признали самым модным аксессуаром 2022 года. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, упомянутый предмет гардероба стал трендом среди знаменитостей в нынешнем сезоне. Так, например, в нем появлялись на публике Ким Кардашьян, Джастин Бибер и Бейонсе. Кроме того, блогеры принялись публиковать видео, в которых демонстрируют, как трансформировать шарф в балаклаву.

Однако мусульмане обругали актуальный аксессуар в многочисленных постах в Twitter. Пользователи сети обратили внимание на то, что общество отрицательно относится к женщинам в хиджабе, при этом никак не реагирует на девушек в балаклавах. По их мнению, подобное отношение к представительницам ислама является несправедливым.

«Люди могут носить балаклавы и быть крутыми и модными, но, если мы надеваем хиджаб, это оскорбляет чувства других. Почему?», «Теперь хиджаб называется балаклавой», «Объясните модникам, что балаклава — это тот же хиджаб», «Почему мусульман так дискриминируют? Ужасно», — высказывались юзеры.

В декабре 2021 года стилисты предрекли шесть модных трендов 2022 года. По словам специалистов, самыми популярными аксессуарами станут галстуки разных принтов в сочетании с рубашками и короткие кожаные перчатки ярких цветов. Последние начали появляться в ассортименте многих брендов после показа модного дома Prada.