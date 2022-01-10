Назван самый модный аксессуар 2022 года

Журналисты Daily Star проанализировали соцсети молодых блогеров и назвали самый модный аксессуар 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о балаклаве, которая, как отмечается, долгое время ассоциировалась с преступниками: головной убор с отверстиями для глаз обеспечивал практически полную неузнаваемость для нарушителей закона.

Сегодня данный предмет гардероба выпускается в ярких расцветках, а также оформляется декоративными деталями в виде ушей, цепей и заклепок. Согласно информации издания, балаклавы стали новым трендом во многом благодаря TikTok и поколению Z (люди, родившиеся в период с 1996 по 2012 год). Видео с хэштегом balaclava набрали в общей сложности 117 миллиона просмотров.

Так, например, популярная пользовательница соцсети Эмма Джин Кларк (Emma Jean Clarke) запечатлела на видео свой образ: она одета в белые широкие брюки, зеленый топ, светло-коричневый пиджак и вязаную черно-белую балаклаву, украшенную заколками для волос. Ее публикация стала вирусной и набрала почти два миллиона просмотров.

В свою очередь, блогер и дизайнер с никнеймом iblamepraise разместил ролик, на котором по очереди примерил девять разных балаклав собственного производства. Среди них были модели с ушами, а также с принтами в виде звезд и сердец. Публикация мужчины набрала больше 173 тысяч просмотров.

В декабре стилисты предрекли шесть модных трендов 2022 года. По словам специалистов, самыми популярными аксессуарами станут галстуки разных принтов в сочетании с рубашками и короткие кожаные перчатки ярких цветов. Последние начали появляться в ассортименте многих брендов после показа модного дома Prada.

