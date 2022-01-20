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Россиянин зарезал отца и выпрыгнул с балкона при задержании

РЕН ТВ: в Петербурге 32-летний местный житель убил отца-пенсионера и выпрыгнул с балкона

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 32-летний местный житель зарезал 66-летнего отца-пенсионера и выпрыгнул с балкона при задержании. Об этом в четверг, 20 января, сообщает РЕН ТВ.

По сведениям издания, в ночь на 19 января подозреваемый распивал спиртное вместе с отцом. Во время посиделок между ними произошла ссора, а затем мужчина избил пенсионера руками и ногами и несколько раз ударил ножом в грудь. В результате потерпевший скончался на месте. Когда сотрудники полиции приехали, чтобы задержать злоумышленника, он прыгнул с балкона своей квартиры, расположенной на третьем этаже 12-этажного дома.

Россиянина госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, врачи диагностировали у него открытый перелом бедра. Также медики выяснили, что мужчина отравился психотропным веществом.

29 июня 2021 года сообщалось, что в Кемеровской области 39-летний россиянин убил своего отца из-за обвинений в безделье.

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Елизавета Новикова
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