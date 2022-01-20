В российскую колонию пытались доставить наркотики внутри конфет «Барбарис»

В уральском поселке Восточный заключенному, отбывающему наказание в исправительной колонии №52 (ИК-52), пытались передать посылку с наркотиками, спрятанными внутри конфет «Барбарис». Об этом в пятницу, 20 января, «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСИН по Свердловской области.

По данным ведомства, инцидент произошел утром 19 января. Посылка предназначалась 28-летнему мужчине, осужденному на восемь лет за разбой. Ее отправил житель города Богданович. Во время осмотра передачи сотрудники колонии обнаружили внутри конфет белый порошок.

17 января сообщалось, что в Иркутске двое россиян попытались перебросить в колонию с помощью пневмопушки телефоны, два зарядных устройства и бутылку с неизвестным содержимым.