Двое россиян попытались перебросить телефоны в колонию с помощью пневмопушки

В Иркутске охранники исправительной колонии № 6 (ИК-6) задержали двоих мужчин, которые пытались с помощью пневмопушки отправить телефоны заключенным. Об этом в понедельник, 17 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСИН.

По данным ведомства, внутри машины задержанных также были обнаружены два зарядных устройства и бутылка объемом 2,5 литра с неизвестным содержимым, сейчас ее отправили на экспертизу. Все это россияне также собирались перебросить в колонию, используя пневмопушку.

Задержанных передали сотрудникам полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

20 декабря сообщалось, что в Челябинске суд приговорил к восьми годам лишения свободы 22-летнего экс-сотрудника ФСИН за получение взяток от заключенных и попытку пронести марихуану в колонию.