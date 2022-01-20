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Бывший оперативник ФСБ отказался от признания вины по делу о разбоях ЧВК «ЕНОТ»

«Ъ»: суд вернул в прокуратуру дело ЧВК «ЕНОТ» из-за отмены фигурантом сделки со следствием

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Предполагаемый организатор ЧВК «ЕНОТ», в прошлом старший оперуполномоченный ФСБ майор Антон Барякшев отказался от признания вины по делу о создании ОПГ, разбоях и бандитизме. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, фигурант дела, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, изменил позицию. Вследствие этого соглашение подлежит отмене. Второй Западный окружной военный суд, который должен был в особом порядке рассмотреть дело Барякшина, вернул материалы в прокуратуру.

Барякшев объяснил, что на следствии признал вину, так как считал, что помогает в установлении истины по делу о разбое, кражах и бандитизме, совершенных участниками организованного преступного сообщества (ОПС), действовавшего под прикрытием ЧВК «ЕНОТ». По его словам, следователь обещал привлечь к ответственности начальство, указания которого выполнял Барякшев. Он дал показания на других фигурантов дела, но, изучив материалы, понял, что следствие собирается «повесить все эпизоды» только на него и его товарища, тоже оперативника ФСБ, Александра Мрищука, поэтому расторг сделку.

Материалы в отношении Мрищука и рядовых членов ЧВК Ивана Коваленко, Алексея Коновалова, Михаила Максимова и Олега Очеретного суд ранее также вернул в прокуратуру в связи с выявленными в них нарушениями.

По версии следствия, занимавшиеся делом контрабандистов оперативники ФСБ в 2016 году во время обысков изъяли электронику, которая незаконно поставлялась в Россию. Понятыми при следственных действиях были члены ЧВК «ЕНОТ». Через три года, в 2019 году, по решению суда бизнесмены, занимавшиеся контрабандой, были приговорены к штрафам за уклонение от уплаты таможенных платежей. Тогда они заявили в полицию, что в ходе обыска из их домов исчезли деньги и техника, не внесенная в протокол. После этого на скамье подсудимых оказались сами «еноты».

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Любовь Ширижик
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