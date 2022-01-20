Бывшего папу Римского обвинили в бездействии в отношении насильников в церкви

Бывшего папу Римского Бенедикта XVI обвинили в бездействии в отношении насильников в церкви и уличили в отказе принять меры против священнослужителей в четырех случаях предполагаемого сексуального насилия над детьми, когда он был архиепископом Мюнхена. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на отчет юридической фирмы Westpfahl Spilker Wastl (WSW), проанализировавшей по заказу мюнхенской архиепархии дела о жестоком обращении с 1945-го по 2019 год.

Согласно отчету, по меньшей мере 497 несовершеннолетних стали жертвами жестокого обращения. Адвокатам также поручили узнать, кто был в курсе преступлений и какие меры предпринимались священнослужителями для пресечения подобных действий.

В центре внимания доклада оказался и Йозеф Ратцингер, впоследствии экс-понтифик Бенедикт XVI, занимавший должность архиепископа с 1977-го по 1982 год. В это время священник-педофил по имени Петер Хуллерманн был переведен в Мюнхен из Эссена, где его обвинили в жестоком обращении с 11-летним мальчиком. Хуллерманн был переведен на пастырские обязанности, несмотря на его прошлое.

Адвокат Мартин Пуш рассказал, что WSW в четырех случаях пришло к консенсусу, что Ратцингер закрыл глаза на злоупотребления. Реформистская католическая группа «Wir sind Kirche» («Мы — церковь») призвала экс-понтифика взять на себя ответственность за то, что произошло, когда он руководил Мюнхенской епархией.

«Признание Ратцингера в том, что своими действиями или бездействием он лично и профессионально причастен к страданиям многих детей, было бы… примером для многих других епископов и ответственных лиц», — говорится в заявлении.

В октябре 2021 года стало известно, что члены католического духовенства во Франции за 70 лет подвергли насилию более 200 тысяч детей и призывали жертв хранить молчание ради защиты репутации церковных учреждений. Согласно данным, с 1950-го по 2020 год во Французской католической церкви работали более трех тысяч насильников из 115 тысяч священников и других священнослужителей.