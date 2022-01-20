Отношение главы МИД Германии к «Северному потоку-2» описали словом «переобулась»

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым признала заинтересованность в российском газе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам публициста, политик «переобулась» по отношению к запуску «Северного потока-2», так как раньше она хотела сделать из газопровода руину «на дне Балтийского моря». Однако канцлеру ФРГ Олафу Шольцу удалось ее переубедить.

«Визит Бербок в Россию показал совсем другое. Она не заявила, что "Северного потока-2" не будет, наоборот, она повернулась на 180 градусов, она "переобулась"», — заключил Рар.

Политолог также отметил, что Бербок стала действовать как представитель конструктивной немецкой дипломатии. «Она сказала, что нам по-прежнему на много лет вперед нужен будет газ из России. Пожалуйста, мы хотим надежности поставок нам газа», — сказал он.

12 января Бербок заявила о несоответствии российского газопровода СП-2 нормам европейского права в области энергетики. Позже стало известно, что она оказалась в тупике из-за позиции по «Северному потоку-2». Министр выступала против реализации проекта, однако ей пришлось согласиться с тем, что «Социал-демократическая партия Германии не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено».