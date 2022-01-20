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Вирусолог объяснил рост случаев COVID-19 среди детей

Вирусолог Чепурнов: дети чаще заражаются COVID-19 из-за мутации в спайк-белке

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Глава лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU объяснил рост случаев заражения омикрон-штаммом COVID-19 среди детей.

По его словам, дети стали чаще заражаться коронавирусом, поскольку в новом штамме произошла мутация в спайк-белке, и омикрон научился лучше цепляться за рецепторы и проникать в клетки.

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Вирусолог заметил, что у многих людей, в силу генетических отличий и возраста, рецептор ACE2 может быть больше или меньше. «Чем моложе человек, тем рецепторов меньше, поэтому зацепляться вирусу, который, итак, не очень хорошо это делал, было сложно. Это касалось уханьского штамма. У дельты процесс стал лучше и еще сильнее у омикрона», — пояснил Чепурнов.

Также он отметил, что умение легче проникать в клетку дало коронавирусу возможность заражать как можно больше людей. Так, в первую очередь, сейчас заражаются больше людей. Кроме того, сам процесс стал проходить быстрее. Раньше инфицирование достигало тяжелой стадии за пять-восемь дней, а сейчас инкубационный период сократился до трех дней.

«При этом первые иммуноглобулины М появляются с пятого-седьмого дня, а иммуноглобулины G, в лучшем случае, с десятого дня, поэтому организму сложнее сопротивляться», — добавил Чепурнов.

Ранее заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что новый штамм коронавируса омикрон особенно опасен для детей в возрасте от двух до пяти лет. Он отметил, что впервые у детей стали наблюдаться явления бронхиолита, требующие госпитализации. При этом у каждого третьего ребенка наблюдается диарея.

Марина Совина
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