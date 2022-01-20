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Глава ЦРУ обсудил ситуацию на Украине с канцлером Германии

WSJ: глава ЦРУ Бернс посетил Берлин и обсудил эскалацию на украине с канцлером ФРГ Шольцем

Фото: Globallookpress.com

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс посетил Берлин за несколько дней до планируемого визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Европу. Об этом стало известно изданию The Wall Street Journal (WSJ).

По информации газеты, Бернс встретился в столице Германии с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и представителями разведсообщества страны. Он обсудил с ними возможные сценарии развития ситуации на границе России и Украины. Директор ЦРУ также призвал Берлин перекрыть трубопровод «Северный поток-2» в случае российской агрессии в отношении Киева.

Ранее стало известно, что Бернс на прошлой неделе также посетил Киев. Там он обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским и коллегами из местных спецслужб региональную напряженность и усилия, которые направлены на ее разрядку. Отмечается, что визит был запланирован заранее.

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Екатерина Андреева
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