Директор ЦРУ посетил Украину

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс на прошлой неделе посетил Киев, где обсудил с лидером Украины Владимиром Зеленским и коллегами из местных спецслужб региональную напряженность и усилия, которые направлены на ее разрядку. Об этом сообщила журналистка CNN Наташа Бертранд в своем Twitter-аккаунте.

«В прошлую среду директор Бернс посетил с заранее запланированным визитом Киев, где он провел консультации с коллегами из разведки на фоне опасений дальнейшего вторжения России на Украину», — написал он.

По ее словам, темой для обсуждения стали оценки рисков, с которыми столкнулась Украина. «В ходе визита он также имел возможность обсудить текущую ситуацию с президентом Зеленским и усилия по деэскалации напряженности», — привела журналистка слова источника.

Ранее портал Yahoo News сообщил, что ЦРУ курирует подготовку на территории США элитных украинских сил специальных операций и других сотрудников разведки. По данным собеседников портала, программа стартовала в 2015 году. Обучение украинских спецназовцев развернуто на тайном объекте на юге США.