Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Стало известно о секретной подготовке в США элитных украинских спецназовцев

Yahoo News: ЦРУ готовит в США элитные украинские силы спецопераций и разведчиков

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) курирует подготовку на территории США элитных украинских сил специальных операций и других сотрудников разведки. О секретной программе стало известно порталу Yahoo News от знакомых с ней бывших сотрудников разведки и органов национальной безопасности.

По данным собеседников портала, программа стартовала в 2015 году. Обучение украинских спецназовцев развернуто на тайном объекте на юге США. Кроме того, члены военизированных формирований наземного отделения ЦРУ периодически выезжают на восток Украины для проведения консультаций с местными специалистами.

Уточняется, что программа рассчитана на несколько недель и включает в себя обучение обращению с огнестрельным оружием, методам маскировки, различным видам тактики, а также разведке. При этом источники утверждают, что подготовка никогда не была ориентирована на наступательные действия.

Как отмечает портал, прошедшие подобные тренировки силы смогут сыграть решающую роль в случае эскалации на Украине.

Ранее в январе американский посол в России Джон Салливан заявил, что «массированное стягивание» войск к границе с Украиной, которое якобы осуществляет Россия, создает у США ощущение чрезвычайной ситуации. Посол добавил, что ситуация на российско-украинской границе не менялась с тех пор, как директор ЦРУ Уильям Бернс приезжал в Москву в начале ноября прошлого года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин назначил Грызлова послом России в Белоруссии
Офицера ФСО обвинили в хищениях на реконструкции 11 башен Кремля
Бюро расследований Украины допустило перекрестный допрос Порошенко и Медведчука
Россияне раскрыли способы избежать строгих ограничений на курортах Вьетнама
Росздравнадзор проверит отославших домой парня с внутренним кровотечением врачей
Иммунолог описал начинающуюся волну омикрона фразой «больницы будут забиты»
Стало известно о секретной подготовке в США элитных украинских спецназовцев
Названы главные условия открытия новых стран для туристов из России
Повзрослевший младенец с обложки альбома Nirvana вновь подал иск против группы
Переезд Куравлева в дом престарелых назвали актом спасения
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter