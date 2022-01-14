Стало известно о секретной подготовке в США элитных украинских спецназовцев

Американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) курирует подготовку на территории США элитных украинских сил специальных операций и других сотрудников разведки. О секретной программе стало известно порталу Yahoo News от знакомых с ней бывших сотрудников разведки и органов национальной безопасности.

По данным собеседников портала, программа стартовала в 2015 году. Обучение украинских спецназовцев развернуто на тайном объекте на юге США. Кроме того, члены военизированных формирований наземного отделения ЦРУ периодически выезжают на восток Украины для проведения консультаций с местными специалистами.

Уточняется, что программа рассчитана на несколько недель и включает в себя обучение обращению с огнестрельным оружием, методам маскировки, различным видам тактики, а также разведке. При этом источники утверждают, что подготовка никогда не была ориентирована на наступательные действия.

Как отмечает портал, прошедшие подобные тренировки силы смогут сыграть решающую роль в случае эскалации на Украине.

Ранее в январе американский посол в России Джон Салливан заявил, что «массированное стягивание» войск к границе с Украиной, которое якобы осуществляет Россия, создает у США ощущение чрезвычайной ситуации. Посол добавил, что ситуация на российско-украинской границе не менялась с тех пор, как директор ЦРУ Уильям Бернс приезжал в Москву в начале ноября прошлого года.