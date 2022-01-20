Девушка с дальтонизмом раскрыла секреты своего шопинга

Жительница Чикаго с дальтонизмом раскрыла секреты, с помощью которых ей удается распознавать цвет одежды и обуви во время шопинга. Своими лайфхаками девушка поделилась в ролике в TikTok, на соответствующее видео обратили внимание в Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах Наташа Кодилл (Natasha Caudill) объяснила, что страдает от монохроматического зрения, из-за которого видит окружающий мир в черно-белом цвете и не различает никаких оттенков.

Девушка рассказала, что во время похода по магазинам она старается выбирать вещи с яркими принтами, они поднимают ей настроение независимо от того, какого они цвета. Чтобы выбрать однотонную одежду, блогерша использует специальное приложение, которое считывает оттенок и выдает его название на экране смартфона.

Также Кодилл нередко звонит друзьям по видеосвязи и просит их назвать цвет выбранных вещей. Девушка подчеркнула, что регулярно покупает одежду, сделанную из необычной ткани, чтобы наслаждаться тактильными ощущениями.

Помимо этого, блогерша старается приобретать обувь только черного или белого цвета, чтобы она всегда подходила к ее ярким образам.

Ролик Кодилл стал вирусным и набрал 447 тысячи просмотров и 56,6 тысячи лайков. Пользователей сети удивила публикация девушки. «Я впервые слышу, чтобы люди видели мир черно-белым!», «Я бы не доверила своим друзьям помогать мне с выбором цвета вещей», «Это удивительно! Как ты живешь?», «Я в шоке. Как это возможно? Ты очень храбрая», — писали юзеры.

Ранее в январе женщина раскрыла способы максимально сэкономить на покупке одежды. 24-летняя Лорен Рейнольдс заверила, что следует совершать покупки в секонд-хенде и непременно в хорошим настроении. «Если вы чувствуете усталость или спешите, то вы не сможете внимательно рассматривать вещи и находить удачные позиции среди большого количества одежды», — объяснила блогерша.