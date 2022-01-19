Женщина раскрыла способы максимально сэкономить на покупке одежды

Жительница Англии раскрыла лайфхаки, благодаря которым возможно максимально сэкономить на покупке одежды. Ее слова приводит Metro.

24-летняя Лорен Рейнольдс (Lauren Reynolds) объяснила, что чаще всего приобретает различные предметы гардероба в секонд-хендах. По этой причине она решила поделиться с читателями способами, которые делают ее шопинг в магазинах подержанных вещей наиболее выгодным.

В первую очередь женщина заверила, что следует совершать покупки в таких магазинах с хорошим настроением. «Если вы чувствуете усталость или спешите, то вы не сможете внимательно рассматривать вещи и находить удачные позиции среди большого количества одежды», — объяснила блогерша.

Кроме того, Рейнольдс заявила, что на посещение подобных торговых точек необходимо выделить большое количество времени. По ее словам, лучше всего приходить в секонд-хенды в первой половине дня, поскольку с утра в них можно найти самый полный ассортимент.

Помимо этого, Рейнольдс порекомендовала установить бюджет на траты в секонд-хендах и обдумывать покупки, поскольку многие позиции могут ошибочно казаться привлекательными из-за низкой стоимости.

Англичанка отметила, что при выборе вещей стоит обращать внимание на бирки. По ее словам, в секонд-хендах нередко попадаются товары люксовых брендов. В завершении Рейнольдс дала рекомендацию выбирать изделия из натуральных материалов, таких как хлопок, и избегать искусственных тканей вроде полиэстера. Тогда, считает она, одежда прослужит гораздо дольше и сохранит первоначальный товарный вид.

В декабре толпа украинцев едва не разрушила новый секонд-хенд и попала на видео. На размещенных кадрах видно, как мужчины и женщины врываются в новый секонд-хенд и пытаются схватить как можно больше одежды, обуви и аксессуаров с полок и корзин. Очевидцы отметили, что ажиотажный спрос на товары у покупателей был вызван слишком низкими ценами на весь товар в торговой точке.