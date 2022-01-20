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Доставка задержанного за убийство блогера в кабинет следователя попала на видео

СК показало видео задержанного за убийство и нападение на полицейских блогера Щетинина

В Краснодаре доставка задержанного по подозрению в убийстве, краже и нападении на полицейских 44-летнего российского блогера Алексея Щетинина на допрос к следователю попала на видео. Ролик в своем Youtube-канале публикует Следственный комитет России (СКР).

На кадрах видно, как задержанный в сопровождении оперативного сотрудника заходит на территорию регионального управления СКР, его поднимают на второй этаж и там сажают в кабинете перед следователем. Россиянин ведет себя спокойно и ничего не говорит, его руки закованы в наручники.

Мужчина находился в розыске с осени 2021 года. По версии следствия, 22 декабря 2020 года Щетинин проник в дом пожилого мужчины и выстрелил в него не менее шести раз из огнестрельного оружия. После этого грабитель вынес ювелирные украшения и скрылся.

В апреле 2021 года двое полицейских остановили Щетинина на улице в селе Цибанобалка в районе Анапы для проверки документов. Блогер в ответ открыл по ним стрельбу, ранив правоохранителей в ноги.

Владимир Седов
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